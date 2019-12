Europa League, oggi in campo Lazio e Roma

Straordinaria impresa dell'Atalanta, che ieri ha vinto in Ucraina 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk centrando la storica qualificazione agli ottavi di Champions League. I bergamaschi raggiungono così Napoli e Juventus, che ieri ha superato 2-0 il Bayer Leverkusen. Stasera in campo Lazio e Roma per l'Europa League. I biancocelesti, impegnati in trasferta contro il Rennes alle 18.55, si qualificano ai sedicesimi soltanto se vincono e, contemporaneamente, il Celtic fa altrettanto in casa del Cluj. Alle 21 i giallorossi ospitano all'Olimpico il Wolfsberg. Alla squadra di Fonseca basta un pareggio per passare il turno, ma può perdere se il Borussia Monchengladbach farà risultato con il Basaksehir. Lunedì, a Nyon, i sorteggi degli ottavi di Champions e dei sedicesimi di Europa League.