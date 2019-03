Europa League, gli ottavi di finale: Napoli-Salisburgo

Negli ottavi di finale di Europa League il Napoli ospita il pericoloso Salisburgo che l'anno scorso eliminò la Lazio.

NAPOLI-SALISBURGO 2-0

17' Mertens a Callejon che mette in mezzo da destra. Arriva Fabian Ruiz, tiro al volo perfett e gran gol

10' Gol di Milik, il primo per lui quest'anno in Europa. Arkadius riceve l'imbucata di Mertens e batte facilmente Walke in uscita

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur.

Arbitro: Kulbakov (Bielorussia)

