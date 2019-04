Europa League: Napoli-Arsenal

Per recuperare il 2-0 dell'andata Carlo Ancelotti si affida alle due punte con Insigne-Milik davanti e Mertens in panchina. Sorpresa in difesa, dove c'è Maksimovic sulla destra e l'inserimento di Chiriches dal 1' accanto a Koulibaly. Sugli esterni tocca a Callejon da un lato e Fabian Ruiz dall'altro.

NAPOLI-ARSENAL 0-0

Napoli: Meret, Maksimovic, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabiàn; Insigne, Milik. A disp. Ospina, Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Younes, Mertens. All. Ancelotti.

Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Aubameyang, Lacazette. A disp. Leno, Mustafi, Elneny, Guendouzi, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi. All. Emery. Arbitro: Ovidiu Hategan (Rom).



