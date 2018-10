Europa League, Milan-Olympiacos | Le probabili formazioni

È tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Olympiacos. Una sfida che vale tanto in ottica primo posto. I precedenti tra rossoneri e greci in Europa sono due e risalgono alla Coppa dei Campioni 1959. In quell’occasione vittoria a San Siro per i padroni di casa, poi pareggio al Pireo.



Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Cissé, Koutris; Guilherme, Natcho; Feftatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Martins.

We're back in action at the San Siro tonight. Let's do this, boys!

Questa sera si torna in campo: ci vediamo presto San Siro! #MilanOlympiacos #UEL pic.twitter.com/7kmGqqihfM — AC Milan (@acmilan) 4 ottobre 2018

