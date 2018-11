Europa League, Milan-Dudelange 5-2 | Live

MILAN-DUDELANGE 5-2 | Live

21' e Cutrone (M), 39' Stoltz (D), 49' Turpel (D), 66' aut. Stelvio (D), 71' Calhanoglu (M), 78' aut Schnell, 81' Borini



81' BORINI! Il Milan fa cinque: su cross di Suso dalla sinistra, non intercettato da Calhanoglu, palla sulla traversa e poi sui piedi di Borini che dalla sinistra mette in rete!

78' SCHNELL mette in rete la girata da angolo di Simic! Altro autogol del Dudelange. Milan che mette il risultato in cassaforte

71' CALHANOGLU! Il Milan è di nuovo in vantaggio: tiro da fuori del turco, al primo gol in stagione, su assist di Cutrone. Palla centrale, ma angolata quando basta per spiazzare Bonnefoi

66' CUTRONE! Girata dell'attaccante su cross dalla sinistra di Calhanoglu: deviazione decisiva di Stelvio, Bonnefoi non riesce ad arrivare

58' Mauri (entrato per Bertolacci) fermato in area da Stelvio: per Bezborodov si prosegue

52' Dudelange vicino al tris! Turpel lascia sul posto Laxalt e sfiora il paro con un tiro dalla distanza

49' Turpel! Dudelange incredibilmente in vantaggio: girata dell'attaccante in rete dopo il tocco di Stoltz

46' Si riparte!

Primo tempo

45+1' Finisce qui il primo tempo: Milan bene, ma rimontato nel finale. È 1-1

45' Un minuto di recupero

39' STOLTZ! Incredibile pareggio del Dudelange: da calcio d'angolo la palla finisce sui piedi di Stoltz che carica il destro e mette la palla all'incrocio dei pali. Reina battuto. Tutto da rifare per il Milan

33' Calhanoglu ci prova da punizione: tiro respinto dalla barriera

21' CUTRONE! Milan in vantaggio: girata dell'attaccante che passa sotto il braccio destro di Bonnefoi ed entra in rete. Rossoneri meritatamente in vantaggio

15' Mélisee tira al volo dal limite dopo la respinta di Zapata: palla di poco alta

9' Ancora Higuain, assedio Milan in questi primi 10 minuti! Cross dalla sinistra per il Pipita che gira subito: respinge Bonnefoi

7' Calhanoglu! Ci prova il turco da fuori area, respinge Bonnefoi

4' Higuain sfiora il gol! Tiro dal limite dell'argentino e palla che passa accanto al palo

1' Si inizia!



MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic (52' Suso), Bakayoko, Bertolacci (58' Mauri), Calhanoglu; Higuain, Cutrone (80' Borini). All Gattuso

DUDELANGE (4-4-2): Bonnefoi; Prempeh, Cruz, Schnell; Jordanov, Stolz, Kruska, Stelvio (75' Pokar), Couturier; Sinani; Turpel. All Toppmöller

ARBITRO: Bezborodov (Russia)

NOTE: Ammonito Stoltz (D), Zapata (M), Turpel (D)

