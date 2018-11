Caleta-Car ferma Berisha. Europa League, Lazio-Marsiglia 0-0 | Live

LAZIO-MARSIGLIA 0-0 | Live



12' Berisha sulla destra, Caleta-Car mette in corner

6' Miracolo di Strakosha! Sponda aerea di Thauvin per Sakai, il portiere interviene prima che sia gol

1' Si parte



LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Rami, Luiz Gustavo; Caleta-Car; Sakai, Lopez, Strootman, Ocampos; Sanson, Thauvin; N'Jie. All. Rudi Garcia

ARBITRO: Bezborodov (Russia)

