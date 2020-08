Europa League, la Roma eliminata dal Siviglia

Estromessa dagli ottavi di finale: 2-0 per gli spagnoli a Duisburg

Il Siviglia supera per 2-0 sulla Roma in una gara valida per gli ottavi di finale di Europa League. I gol al 21' di Reguilón e a al 43' di En-Nesyri. Espulso al 98' Mancini (R). Giallorossi eliminati, andalusi ai quarti.

