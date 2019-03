Europa League, il ritorno degli ottavi. In campo Inter-Eintracht

Inter e Eintracht si sfidano a San Siro per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ai nerazzurri di Spalletti tocca il compito più delicato contro la squadra di Francoforte: all'andata, con i tedeschi, è finita 0-0 anche a causa del rigore di Brozovic, parato da Trapp. Per l'Inter non sarà semplicissima: l'Eintracht è battibile, ma i milanesi dovranno stare attenti a non prendere gol.

INTER-EINTRACHT 0-1

5' Jovic

5' Grande rete di Jovic! Eintracht subito in vantaggio

