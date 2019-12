Europa League: impresa Basaksehir, Porto e Rangers avanti

Impresa dei turchi del Basaksehir che supera il Borussia Monchegladbach per 2-1 e si qualifica eliminando la capo lista in Bundesliga e qualificandosi come prima nel girone J della Roma. I padroni di casa in vantaggio con Thuram al 33' si fanno raggiungere da Kahveci al 44' e superare al 90' da Crivelli. Passano il turno nel girone G il Porto e il Rangers. I portoghesi superano il Feyenoord per 3-2 con rete decisiva di Soares al 34' mentre i Rangers si fanno bloccare in casa dallo Young Boys che agguanta l-1 ad un minuto dalla fine grazie ad un autogol di Barisic. Ai sedicesimi anche il Ludogorets che pareggia in casa nel girone H con il Ferenvarocs 1-1. Nello stesso gruppo l'Espanyol già qualificato perde in casa contro il Cska Mosca per 1-0.

Negli altri gironi tutto era stato già deciso: il Manchester United travolge l'Alkmaar (entrambe già qualificate) con doppietta di Greenwood e reti di Young e Mata; altro poker inglese con il Wolves che travolge il Besiktas (tre le reti di Jota e una di Derndoncker) piazzandosi secondo nel girone dietro al Braga che supera fuori casa lo Slovan Bratislava per 4-2. Il Gent chiude primo il girone I superando l'Oleksandriya 2-1 davanti al Wolfsburg che supera il St.Etienne 1-0. Infine, nel girone del Manchester United, vittoria del Partizan sull'Astana per 4-1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata