Europa League: il Milan passa il turno, Bodø/Glimt ko 3-2

Il Milan batte 3-2 il Bodo/Glimt e si qualifica per il playoff di Europa League, dove affronterà il Rio Ave. I rossoneri privi di Ibrahimovic, positivo al coronavirus, vanno in svantaggio. A siglare l'1-0 per i norvegesi è Junker al 15', un minuto dopo Calhanoglu pareggia i conti. Colombo completa la rimonta al 32', poi nella ripresa ancora Calhanoglu cala il tris, al 5'. I norvegesi tornano sotto con il gol di Hauge al 10', ma il risultato non cambia più.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata