Europa League, Gattuso: "Ritorno di Ibra? Chiedete alla società"

C'è da bissare la vittoria di domenica scorsa contro il Sassuolo con una un'altra prova convincente. Giovedì a San Siro arriva l'Olympiacos, un match che potrebbe far tanto per il primo posto nel girone. Gattuso, però, oltre a parlare della sfida commenta anche una possibile suggestione di mercato che di nome e cognome fa Zlatan Ibrahimovic. Si parla di un possibile ritorno di sei mesi a Milano dello svedese, sponda rossonera, prima di chiudere la carriera in Svezia, nella sua Malmö: "Innanzitutto voglio fargli gli auguri di compleanno, perché oggi compie 37 anni - esordisce l'allenatore del Milan, non chiudendo la porta a questa possibilità -. Oggi parlo dei miei attaccanti Cutrone, Higuain e Bonaventura. Questa domanda dovete farla alla società".

Non convocato Caldara, la pubalgia gli dà ancora fastidio: "Vuole provare a corricchiare tante volte ma in questo momento non ha alcun senso. Sta facendo cure importanti, speriamo di averlo a disposizione dopo la sosta". Buone notizie invece da Conti e Higuain: "Andrea ha cominciato a fare dei blocchi di lavoro con noi e siamo sulla buona strada - continua - è un giocatore che ha più forza nelle gambe, riesce a fare cambi di direzione in maniera convincente e questo ci fa ben sperare. Gonzalo si sta allenando da due giorni, giovedì potrebbe anche essere convocato". Non bisogna abbassare la guardia con i greci: "L'obiettivo adesso è di riuscire a passare il turno, dopo vediamo dove possiamo arrivare. Per vincere ci sono tante componenti da valutare e ci vuole un pizzico di fortuna nei sorteggi. Non sottovalutiamo i nostri avversari". Infine sul rinnovo di Bonaventura: "Non ho ancora parlato con la società, affronteremo questo discorso al momento opportuno, ma ha ancora un anno e mezzo di contratto".

