Europa League, Eintracht-Lazio | Le probabili formazioni

È tutto pronto alla Commerzbank-Arena di Francoforte per la sfida tra Eintracht e Lazio. Si tratta del primo incrocio ufficiale nelle coppe europee fra le due squadre. Fischio d'inizio alle 21.



Queste le probabili formazioni:

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic. All Hutter.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Durmisi; Correa; Caicedo. All. Inzaghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata