Europa League, due vittorie e un pareggio per le italiane nel secondo turno

Sorridono Milan e Napoli, si accontenta la Roma. La seconda giornata della fase a gironi di Europa League ha lanciato i rossoneri in testa al girone H ancora a punteggio pieno. Sei punti con sei gol fatti e uno solo subito per la squadra di Pioli che giovedì ha superato 3-0 lo Sparta Praga a San Siro lasciando anche a riposo alcuni big: da Theo Hernandez a Calhanoglu con Kessie e Ibrahimovic usati a mezzo servizio, o meno. Oltre a Donnarumma, ancora in quarantena. Decisivi i gol di tre classe '99 Brahim Diaz, Leao e Dalot.

Si rilancia invece il Napoli dopo il passo falso all'esordio. I partenopei sono stati capaci di vincere 1-0 sul campo della Real Sociedad, sorpresa della Liga spagnola. Gol partita nella ripresa di Politano. Note stonate l'infortunio di Insigne, sembra non grave, e il rosso nel finale di Osimhen. I ragazzi di Gattuso agganciano nella classifica del gruppo F proprio gli iberici a 3 punti alle spalle degli olandesi dell'Az ancora a punteggio.

Mezzo passo falso invece della Roma che all'Olimpico non è andata oltre lo 0-0 con il Cska Sofia. Complice di una prestazione non brillante, il maxi turnover deciso da mister Fonseca. Un pareggio che non complica la corsa dei giallorossi che restano appaiati in vetta al girone A ai romeni del Cluj a 4 punti a +3 su Young Boys e Cska Sofia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata