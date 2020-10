Europa League, Celtic-Milan 1-3 il finale

A Glasgow il Milan supera il Celtic per 3-1 nel match valido per la prima giornata del gruppo H di Europa League. Rossoneri in vantaggio di due reti al termine del primo tepo con Krunic al 14' e Diaz al 42, scozzesi che riaprono il match al 75' con Elyounoussi. Il Milan controlla e nei minuti di recupero va sul 3-1 con Hauge.

