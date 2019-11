Europa League, Borussia Monchengladbach-Roma 2-1

Un finale che brucia. E mette ora a rischio la qualificazione. La Roma ancora una volta contro il Borussia Monchengladbach si fa beffare come all'andata sulla linea del traguardo e a tempo scaduto al 94' viene battuta dai tedeschi che ora si rimettono in corsa oper l'accesso alla seconda fase. Fazio prima fa un clamoroso autogol al 35' poi rimette in corsa la Roma al 64'. Quando per la Roma sembrava tutto in assoluto controllo, non rischiando nulla per tutto il secondo tempo dominato per larghi tratti, arriva la rete sotto porta di Thuram che ribalta risultato e prospettive. Troppe comunque le occasioni fallite in fase realizzativa dei giallorossi e alla fine il mancato colpo del ko è stato pagato a caro prezzo dalla formazione di Fonseca, che fino alla rete decisiva aveva giocato con ordine e alta intensità agonistica.

