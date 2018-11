Europa League, Betis Siviglia-Milan | Live

Rossoneri a caccia del primo posto perso a San Siro proprio contro gli spagnoli. Scelte obbligate per Gattuso: assente Higuain, davanti la coppia Suso-Cutrone

Il Milan atterra a Siviglia per dar battaglia al Betis nella lotta al primo posto. Tra i rossoneri tante le assenze - Higuain, Calabria, Caldara, Biglia e Bonaventura - e dunque Gattuso è obbligato a delle scelte forzate. Nel 3-5-2 davanti Suso e Cutrone. Negli andalusi titolari Sanabria (marcato a San Siro) e Sergio Leon. Fischio d'inizio alle 21. Queste le probabili formazioni:



BETIS (3-5-2): Pau Lopez; Mandi, Barta, Sidnei; Barragàn, Lo Celso, William Carvalho, Canales, Firpo; Sanabria, Sergio Leon. All. Quique Setièn

MILAN (3-5-1-1): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone. All. Gattuso

ARBITRO: Pawson (Inghilterra)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata