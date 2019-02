Europa League, Ben Yedder gela la Lazio: Siviglia espugna l'Olimpico

di Antonio Martelli

Il Siviglia espugna per 1-0 l'Olimpico contro la Lazio e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Basta un gol di Ben Yedder nel primo tempo agli spagnoli, che hanno approfittato delle tante assenze che hanno falcidiato la squadra biancoceleste prima e durante la partita. Già privo di Immobile e Milinkovic-Savic, infatti, Inzaghi perde anche Luis Alberto, Parolo e Bastos tutti usciti per problemi fisici. Nonostante le difficoltà evidenti e un attacco con Caicedo in ombra, la Lazio soprattutto nel secondo tempo prova con coraggio fino alla fine ad evitare la sconfitta ma senza riuscirci. Il Siviglia conferma la sua 'vocazione europea' con una prova di grande personalità, anche se non riesce a sfruttare appieno la sua superiorità sprecando qualche occasione di troppo.

Nella Lazio, Inzaghi parte con Luis Alberto a centrocampo e in avanti Correa a supporto di Caicedo. Nel Siviglia, Machin, invece, si affida all'ex palermitano Vazquez nel ruolo di trequartista a supporto del tandem d'attacco composto da Ben Yedder e dall'ex milanista André Silva. Nel primo tempo è il Siviglia a fare la partita, con una Lazio guardinga e che si difende con ordine. La squadra di Inzaghi è comunque sempre pronta a ripartire in particolare grazie alla rapidità negli spazi brevi di Luis Alberto e Correa. Alla prima vera occasione, però, il Siviglia passa in vantaggio al 22' con un una deviazione da sottomisura di Ben Yedder su su assist con il contagiri di Sarabia dalla sinistra. La squadra di Inzaghi prova subito a reagire, sfiorando il pareggio con Marusic che a tu per tu con il portiere calcia debolmente consentendo la respinta di Kjaer sulla riga. Nel finale di tempo, il Siviglia prova a rallentare il ritmo per stanare la Lazio e provare a colpire poi con la velocità del solito Ben Yedder e dell'ex milanista Andre Silva. Prima dell'intervallo Inzaghi perde per infortunio anche Luis Alberto, al suo posto entra Durmisi.

Piove sul bagnato per i biancocelesti, che nella ripresa perdono per infortunio anche Parolo e Bastos sostituiti da Cataldi e Luiz Felipe. Con orgoglio, però, i ragazzi di Inzaghi provano ancora ad agguantare il pareggio. Sfiorano il gol prima Caicedo con un tiro sull'esterno della rete e poi il neo entrato Luiz Felipe con un colpo di testa su punizione di Cataldi. Il Siviglia si difende bene e in contropiede è sempre micidiale, sfiorando più volte il raddoppio con Escudero e Andre Silva. Inutile l'assalto finale della Lazio alla porta di Vaclik, ci provano ancora Radu, Lucas Leiva e Lulic ma al triplice fischio finale resta solo l'amaro in bocca. Fra una settimana al Sanchez Pizjuan servirà una grande impresa per passare il turno.



LAZIO-SIVIGLIA 0-1

RETI: 22' Ben Yedder (S)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (55' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (46' Cataldi), Leiva, Luis Alberto (44' Durmisi), Lulic; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Badelj, Romulo, Patric. All. Simone Inzaghi.



SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia (82' Amadou), Banega, Vazquez, Escudero (75' Promes); André Silva, Ben Yedder (71' Munir). A disp.: Juan Soriano, Gil, Rog, Mesa. All. Pablo Machìn.

Arbitro: Vincic (SVN).

NOTE: ammoniti Radu (L), Banega (S), Correa (L), Acerbi (L), Mercado (S).



