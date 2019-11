Euro 2020, oggi il sorteggio: l'Italia rischia Francia e Portogallo

di Attilio Celeghini

Oggi nasce Euro 2020 e l'Italia aspetta di conoscere le prime avversarie con il brivido. A Bucarest è il grande giorno del sorteggio della fase finale. Gli azzurri ci arrivano dopo un cammino di qualificazione travolgente, fatto di sole vittorie, unica nazionale a riuscirci insieme al Belgio. Ma l'urna di Bucarest potrebbe tirare uno scherzetto a Roberto Mancini. C'è infatti il rischio, a causa del meccanismo delle fasce, che la nostra Nazionale possa pescare subito la Francia di Mbappé e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, rispettivamente la squadra campione del mondo e d'Europa in carica. I Bleus sono in seconda fascia, i lusitani in terza. E non va scordato che il Galles, altra possibile avversaria visto che Bale e compagni sono stati inseriti in terza fascia. Insomma, non proprio le avversarie più morbide con cui iniziare la scalata a quel torneo che non portiamo a casa dal 1968. La speranza è che la mano di Francesco Totti, uno dei big invitati ad estrarre le palline del sorteggio, sia 'clemente'.

L’Italia è stata posizionata nel Gruppo A e giocherà tutte e tre le gare del suo girone all'Olimpico di Roma. Dalla seconda fascia quindi, gli Azzurri non potranno pescare altre due nazionali sedi di gara come Russia e Olanda, già inserite rispettivamente nel Gruppo B e Gruppo C; stesso discorso per la Danimarca in terza fascia, inserita nel Gruppo B con Belgio e Russia. Dalla seconda fascia le possibili avversarie sono quindi Francia, Polonia, Svizzera e Croazia, mentre dalla terza una tra Portogallo, Turchia, Austria, Svezia e Repubblica Ceca. Immobile e compagni, dunque, affronteranno sicuramente una tra Galles e Finlandia, uniche due nazionali in quarta fascia a non essere già state posizionate in uno specifico raggruppamento.

Come noto, in occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, la fase finale dell'Europeo non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 12 distinte città europee. Il via il 12 giugno alle ore 21 a Roma. La fase a gironi, con un massimo di quattro partite al giorno, terminerà il 24 giugno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accederanno agli Ottavi di finale, quindi si procederà a eliminazione diretta. Lo stadio di Wembley, a Londra, ospiterà le semifinali (7 e 8 luglio) e la finale (12 luglio). E la speranza dei tifosi italiani è che tra le protagoniste ci sia la Nazionale di Mancini, capace a suon di risultati e bel gioco di riaccendere l'entusiasmo andato perdendosi dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia. La delegazione della Figc composta dal presidente Gabriele Gravina, dal segretario generale Marco Brunelli e da Mancini è partita ieri mattina alla volta di Bucarest. Appuntamento al Romexpo a partire dalle ore 18.

