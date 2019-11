Eto'o ci crede: "L'Inter può vincere la Champions"

Samuel Eto'o scalda il popolo interista. L'ex centravanti camerunese protagonista del Triplete nerazzurro con Mourinho, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua ex squadra. "L'Inter non solo è una squadra che può vincere lo scudetto, possono vincere anche la Champions", ha dichiarato Eto'o a margine del Vanity Fair Stories Festival, l'evento milanese che celebra l'arte dello storytelling​.

Parole che caricano i tifosi nerazzurri che credono ancora nel passaggio del turno in Champions della propria squadra, impegnata mercoledì nel match con lo Slavia Praga. L'ex bomber di Inter e Barcellona, che da poco ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ha poi parlato del razzismo nel calcio italiano: "Non credo che l'Italia abbia un problema di razzismo, c'era anche in passato. Penso che la vera emergenza siano i politici che strumentalizzano anziché risolvere certi problemi - ha dichiarato l'ex bomber nerazzurro- Balotelli? Ha fatto bene a reagire così. l'avrei fatto anch'io".

