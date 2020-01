Eterno Miura: rinnovo di contratto... a 52 anni!

Kazuyoshi Miura non vuole proprio decidersi ad appendere gli scarpini al chiodo. A 52 anni l'attaccante giapponese - debuttante da professionista nel 1986 con il Santos, ma ricordato dai tifosi genoani per una stagione con la maglia rossoblu suggellata da un gol in 23 presenze - ha firmato un nuovo contratto di 12 mesi con il club giapponese di prima divisione Yokohama FC. "Voglio godermi il calcio e lavorerò ogni giorno per raggiungere l'obiettivo della società di rimanere in prima divisione. Farò del mio meglio per contribuire alle vittorie della mia squadra", ha dichiarato "King Kazu" che a febbraio spegnerà 53 candeline e si appresta affrontare la sua 35esima stagione di calcio professionistico.

