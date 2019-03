Esultanza Ronaldo, niente squalifica per CR7: dalla Uefa multa di 20mila euro

Buone notizie per la Juve: il fuoriclasse portoghese sarà quindi regolarmente a disposizione per il doppio confronto con l'Ajax ai quarti di Champions ​​​​​

Niente squalifica per Cristiano Ronaldo. La Uefa ha deciso di multare l'attaccante della Juventus di 20mila euro per "condotta impropria" per l'esultanza in occasione del match con l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il fuoriclasse portoghese sarà quindi regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per il doppio confronto ai quarti con l'Ajax.

La Commissione Disciplinare della Uefa ha inflitto la stessa sanzione con cui era stato punito Diego Simeone, che per un gesto simile nella partita d'andata al Wanda Metropolitano era stato multato di 20mila euro.

