Emerson chiave per l'arrivo di Sarri alla Juve. Chelsea su Allegri

Secondo i giornali britannici, il club sarebbe pronto a mettere più soldi sul tavolo per il trasferimento del giocatore in bianconero

Emerson Palmieri può essere la chiave per sbloccare l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. Secondo quanto riferisce il Daily Star, il tecnico toscano ha ottenuto da Marina Granovskaia il via libera per il passaggio ai bianconeri ma ballano sempre quei 5,5 milioni di penale previsti dal contratto di Sarri. I campioni italiani però non sono disposti a soddisfare tali richieste, ma sarebbero pronti a mettere più soldi sul tavolo per il trasferimento di Emerson Palmieri in bianconero.

Per la panchina del Chelsea, invece, il favorito numero 1 è invece Massimiliano Allegri che ha lasciato proprio la Juve questa stagione. L'alternativa resta invece l'attuale allenatore del Derby, Frank Lampard, ex bandiera del Chelsea.

