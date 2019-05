È ufficiale: Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter

Il club "ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". A questo punto manca solo l'annuncio per l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Inter comunica "che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra". Il club "ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". A questo punto manca solo l'annuncio per l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

Arrivato nell'estate del 2017 dopo la sua seconda parentesi alla guida della Roma, Spalletti alla sua prima stagione sulla panchina dell'Inter ha centrato una qualificazione alla fase a gironi della Champions League che mancava addirittura dal 2011/2012, grazie alla vittoria in casa della Lazio nell'ultima giornata di campionato. In questa stagione il tecnico di Certaldo è riuscito a confermare il piazzamento in Champions solo dopo una sofferta vittoria contro l'Empoli nell'ultima giornata, chiudendo con tre punti in meno rispetto all'anno precedente.

In Europa, l'Inter è uscita nella fase a gironi della Champions League in un girone con Barcellona e Tottenham mentre in Europa League i nerazzurri sono stati eliminati negli ottavi dall'Eintracht Francoforte. A rendere complicata l'ultima stagione di Spalletti all'Inter anche il 'caso Icardi' con la decisione della società di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino per consegnarla al portiere Samir Handanovic.

