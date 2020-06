E' morto Mario Corso, il mancino della Grande Inter

E' morto all'età di 78 anni Mario Corso, leggenda della Grande Inter che si impose in Italia e in Europa negli anni '60. Lo conferma il club nerazzurro tramite il proprio profilo Twitter. "E' scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe - il ricordo dell'Inter - Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un'epoca. I pensieri e l'affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile".

