E' il Real la squadra che vale di più in Europa. Conferma Juve, balzo Inter

di Marco Valsecchi

Sorpasso al vertice nella classifica europea delle squadre di calcio col maggiore valore d'impresa. Il Real Madrid, forte di un miglioramento nell'ultimo anno pari al 10%, che lo porta a 3,22 miliardi di euro, prende la testa della graduatoria davanti al Manchester United, in flessione di un punto percentuale a 3,2 miliardi di euro. Si tratta comunque degli unici due club europei sopra quota 3 miliardi, visto che a completare il podio è il Bayern Monaco, il cui enterprise value - calcolato sulla base di redditività, popolarità, potenziale sportivo, diritti televisivi e proprietà dello stadio - si ferma a 2,69 miliardi di euro, seppure con un miglioramento annuo del 6%. È quanto emerge dalla quarta edizione dello studio 'Football Clubs Valuation: The European Elite 2019' realizzato da Kpmg Football Benchmark. "Per il terzo anno consecutivo, l'enterprise value complessivo delle 32 squadre di calcio europee più importanti è aumentato del 9%", osserva a livello complessivo Andrea Sartori, Global Head of Sports della società di consulenza, sottolineando come il progresso nel triennio sia stato in totale del 35%. "Il fatto che i grandi club di calcio si stiano trasformando in aziende di Media & Entertainment, con esposizione globale del marchio, aiuta anche a creare flussi di cassa più stabili e prevedibili e di conseguenza migliori garanzie per investitori e finanziatori", osserva l'esperto.

La rappresentanza dei primi cinque campionati (Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna) è rimasta la stessa dell'anno scorso, con 27 società tra le prime 32. E la Premier League inglese - da cui provengono tra l'altro tutte e quattro le finaliste di Champions ed Europa League - conferma la sua posizione dominante con ben nove club in classifica, che rappresentano il 43% dell'Enterprise Value totale aggregato.

Per quanto riguarda l'Italia, la Juventus si conferma l'unica società di Serie A nella top ten, con un valore che sale a 1,5 miliardi di euro, pur cedendo una posizione e scivolando al decimo posto dietro al Tottenham Hotspur. Sei le squadre italiane (così come le spagnole) tra le prime 32: oltre ai bianconeri si ritagliano spazio anche Napoli, Milan, Roma, Lazio e Inter. Proprio i nerazzurri mettono a segno la performance più positiva registrata dall'intero studio: un +41% su base annua - figlio soprattutto dell'aumento dei ricavi commerciali da sponsorship - che li porta a 692 milioni di euro e vale un salto di cinque posizioni in classifica, dal ventesimo al quindicesimo posto. Se si allarga lo sguardo all'ultimo triennio, però, a far registrare l'incremento di valore più significativo (+150%) sono i francesi del Lione. Per contro, il Barcellona è l'unico club nella classifica attuale che ha subito una diminuzione del suo enterprise value (-3%) negli ultimi tre anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata