Dybala-Cristiano Ronaldo, la Juventus espugna Marassi

Chiamiamola Juve-show. Due perle di rara bellezza regalate agli amanti del calcio da Dybala e Ronaldo illuminano il 'Marassi' e la Signora piega la Samp 2-1 riportandosi a tre lunghezze dall'Inter in attesa della eventuale replica nerazzurra sabato prossimo contro il Genoa. Contro i blucerchiati, nel primo anticipo della 17esima giornata, il tridente 'Dygualdo' delle meraviglie confermato da Maurizio Sarri, nella serata del record di Gibi Buffon alla sua 647 presenza in serie A (raggiunto Paolo Maldini) offre il meglio del suo repertorio disputando un primo tempo di alta intensità con giocate brillanti e inserimenti geniali che hanno prodotto prima una rete splendida dell'argentino con un sinistro al volo dall'alta percentuale di difficoltà e dopo aver subito la rete del pareggio di Caprari per una disattenzione di Alex Sandro il gol capolavoro di testa di Ronaldo. Cr7 artefice di un balzo da giocatore Nba, è arrivato a saltare fino alla traversa infilando il pallone nell'angolo alto opposto. Il tridente gioca per circa 70' minuti, quando viene sostituito Higuain da Sarri pronto a restituire equilibrio alla squadra bianconera in totale controllo per buona parte del match e in sofferenza solo nel finale. La Sampdoria fino all'ultimo è stata comunque in partita senza mai disunirsi ma mai incidere troppo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata