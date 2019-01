Tripletta per Ronaldo ai Globe Soccer Awards: tutti i premiati a Dubai

Incetta di premi per Cristiano Ronaldo a Dubai per i Globe Soccer Awards. Il campione portoghese si è aggiudicato il titolo come miglior giocatore del 2018, quello per il miglior gol dell'anno e il Koora Sport Idolo. Il riconoscimento come miglior allenatore è andato a Didier Deschamps, ct della Francia campione del Mondo in Russia. A Fabio Paratici il premio come miglior direttore sportivo mentre a Jorge Mendes quello come miglior agente. Allison si è aggiudicato il titolo di miglior portiere. L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone è la miglior squadra. Assegnati, infine, anche una serie di riconoscimenti alla carriera: Blaise Matuidi della Juve, l'ex attaccante del Brasile, di Inter e Milan Ronaldo Luís Nazário de Lima, per tutti il Fenomeno, Zvonimir Boban, ex giocatore del Milan e oggi vicesegretario generale della FIFA, e Fabio Capello ex allenatore di Milan, Roma, Real Madrid e Juventus