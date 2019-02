Di Francesco: "Sarri nuovo tecnico della Roma? Solo chiacchiere"

"E' un ambiente che destabilizza e si riesce sempre a trovare qualcosa che non ha senso, come questa storia qui". Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco commenta così le indiscrezioni in merito a un possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa dopo un presunto incontro avuto a Londra con Franco Baldini, consulente del club. "Il mio referente rimane Monchi - aggiunge in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Frosinone - Tutto il resto sono chiacchiere. Mi interessa il Frosinone e basta".

Proprio in vista del match, Di Francesco sottolinea che "abbiamo già dimostrato con il Bologna che prendendo la partita sottogamba si rischiano figuracce. L'approccio non si può sbagliare anche perché queste sono partite fondamentali". "Non sarà una gara facile anche se noi dobbiamo vincere - prosegue - Loro sono una squadra con una identità e un modo di pensare, ma sarà una partita differente da quella con il Bologna, sia per il sistema di gioco che per caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo approcciare la partita in maniera diversa e con una testa diversa".



