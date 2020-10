Derby, Locauto ringrazia la comunità medico-scientifica di Milano

In una nota del gruppo: "Un'occasione per mostrare gratitudine e vicinanza a donne e uomini in prima linea nella lotta al COVID-19"

Lo scorso sabato 17 ottobre si è giocato il Derby di Milano, l'attesissimo match di Serie A tra Inter e Milan. Locauto, in qualità di Premium Partner della società nerazzurra e nel pieno rispetto di tutte le norme e le restrizioni di sicurezza in vigore, ha avuto il piacere di ospitare, oltre ad alcune aziende convenzionate, degli ospiti davvero speciali: una rappresentanza dei professionisti sanitari degli ospedali milanesi impegnati nella lotta alla pandemia da COVID-19. "È stata un'occasione per mostrare gratitudine e vicinanza a donne e uomini della nostra città impegnati quotidianamente in prima linea nelle nostre strutture ospedaliere", si legge in una nota del gruppo.

Rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano insieme a primari, medici, infermieri, fisioterapisti, operatori sanitari, medici specializzandi e studenti di Medicina e Chirurgia degli Ospedali milanesi: Luigi Sacco, Niguarda, Gaetano Pini e Vittore Buzzi.

Non è mancato poi il saluto e il ringraziamento da parte del professor Massimo Galli, presente allo stadio in veste di ospite di FC Internazionale, il quale ha ringraziato Locauto per un gesto tanto inaspettato quanto apprezzato.

