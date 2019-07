De Rossi in tribuna alla 'Bombonera': Boca-Huracan 0-0

Daniele De Rossi, neo acquisto del Boca Juniors, ha assistito dalla tribuna al debutto degli Xeneizes nella Superliga contro l'Huracan. Pareggio a reti inviolate alla 'Bombonera' per la squadra in cui gioca, tra gli altri, anche l'ex juventino Carlos Tevez. Secondo quanto scrive 'Olé', l'ex centrocampista giallorosso ha assistito dal tunnel al finale della gara. Oggi, alle 12 ora locale (le 17 in Italia), è prevista la conferenza stampa di presentazione di De Rossi.

"Vogliamo mandarlo in campo contro l'Almagro". Il tecnico del Boca Juniors Gustavo Alfaro ha fissato nel 14 agosto la data dal possibile debutto dell'ex 'Capitan Futuro' con la maglia degli xeneizes. "Lo stiamo valutando, è un periodo di test ma ha una buona predisposizione - ha aggiunto in conferenza stampa - Vedremo come starà dal punto di vista fisico

