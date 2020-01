Dalla Spagna: il Barcellona punta Aubameyang per sostituire Suarez

Il Barcellona punta sul mercato invernale ad un attaccante esperto per sostituire Luis Suarez, vittima di un infortunio che lo terrà lontano dai campi per quattro mesi. E stando al quotidiano sportivo spagnolo 'Mundo Deportivo' l'obiettivo del club blaugrana è sul giocatore del Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal di 30 anni che ha un contratto con i Gunners fino al 2021. Nel mirino anche Rodrigo, che ha un contratto con il Valencia fino al 2022. Giroud e Llorente sarebbero opzioni più convenienti ma hanno uno stile di gioco che non si addice a quello offerto dai blaugrana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata