Dall'Argentina sono sicuri: De Rossi rinnova con il Boca fino al 2021

Daniele De Rossi non lascia il Boca, ma raddoppia. Il centrocampista ex Roma proseguirà la sua avventura con gli xeneizes dove è arrivato dopo aver chiuso la sua lunga storia con i giallorossi durata ben 18 anni. A riportarlo è il quotidiano sportivo argentino 'Ole', secondo cui il 36enne sfrutterà la clausola di rinnovo firmando fino al dicembre 2021.

La prima stagione di De Rossi in Argentina non è stata particolarmente entusiasmante, considerati anche gli infortuni che lo hanno tormentato, tanto che nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile ritorno in Italia già a gennaio. La dirigenza del Boca però vede nell'ex 'Capitan Futuro' una figura importantissima per lo spogliatoio, in grado di far fare un salto di qualità alla squadra in campo, motivo per cui sarebbe prossimo il rinnovo.

