Ct Usa donne Ellis lascia la panchina dopo il trionfo mondiale

, che ha guidato la nazionale degli Stati Uniti al secondo titolo consecutivo nel Mondiale femminile, si dimetterà dopo il Victory Tour dall'inizio di ottobre. Lo ha annunciato Us Soccer, la Federcalcio americana. Il bilancio di Ellis, arrivata in panchina nel maggio 2014 dopo l'esonero di Tom Sermanni è di 102 vittorie, sette sconfitte e 18 pareggi. "Quando ho accettato l'incarico di commissario tecnico, questo era il lasso di tempo che avevo immaginato", ha commentato Ellis.

"I tempi sono giusti per andare avanti e il programma è posizionato per restare ai vertici del calcio femminile. Il cambiamento - ha aggiunto - è qualcosa che ho sempre abbracciato nella mia vita e per me e la mia famiglia questo è il momento giusto". Ellis, 52 anni, collaborerà con la Federazione per almeno un anno. "La Federazione calcistica degli Stati Uniti e lo sport in generale hanno con Jill un debito di gratitudine", ha dichiarato il presidente Carlos Cordeiro. "Ha contribuito a innalzare il livello del calcio femminile negli Stati Uniti e nel mondo", ha aggiunto.

