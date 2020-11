Crollo Atalanta, il Liverpool passa a Bergamo 5-0

Nottata Champions da dimenticare per l'Atalanta. A Bergamo spadroneggia il Liverpool di Klopp che travolge i ragazzi di Gasperini per 5-0. Mattatore della serata Diogo Jota autore di una tripletta. I Reds hanno dominato in lungo e in largo passando in vantaggio già dopo 16' con il portoghese ex Wolverhampton. Il raddoppio sempre di Jota al 33'. Nella ripresa la squadra di Klopp ha dilagato: dopo 2' è arrivato il sigillo di Salah, al 4' quello di Mané mentre al 9' Diogo Jota ha completato la sua triplette. Liverpool che consolida il suo primato in testa al gruppo D con 9 punti davanti ai bergamaschi fermi a 4 e raggiunti dall'Ajax che si è imposto 2-1 in Danimarca contro il Midtjylland,

