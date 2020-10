Covid, Cristiano Ronaldo trascorrerà la quarantena a Torino

Cristiano Ronaldo trascorrerà la quarantena a Torino. L'attaccante della Juventus, risultato positivo al Covid nell'ambito dei test efffettuati con la nazionale portoghese, è diretto in Italia dopo aver ricevuto il via libera dalle autorità sanitarie locali. A riferirlo sono i media lusitani. Ronaldo, scrive 'A Bola', è già in volo su un aereo privato diretto a Torino, dove proseguirà il periodo di isolamento. La federcalcio portoghese ieri aveva comunicato che il giocatore sta bene e non presenta sintomi. Oltre alla gara di Nations League tra Portogallo e Svezia, Ronaldo salterà sicuramente l'impegno in campionato di sabato sera con il Crotone e il debutto in Champions League.

