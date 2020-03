Cristiano Ronaldo in ansia: la mamma ricoverata d'urgenza per ictus

A poche ore da Juventus-Milan di Coppa Italia una brutta notizia ha colpito Cristiano Ronaldo. La madre, Dolores Aveiro, ha subito un ictus questa mattina ed è ora ricoverata all'ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, in Portogallo. Lo riferiscono i media portoghesi, secondo cui le condizioni della 65enne mamma di CR7 sono stabili. La donna, già operata al seno e sottoposta a radioterapia nel mese di febbraio, è cosciente e si trova ora in terapia intensiva, ma come spesso accade in questi casi la sua evoluzione deve essere monitorata per almeno 12 ore.

Si fanno così sempre più concrete le possibilità per cui Cr7 salti il match dello Stadium con i rossoneri. Il portoghese, preoccupato per la salute della madre, sarebbe costantemente aggiornato sulle sue condizioni e avrebbe richiesto riservatezza sulla vicenda, invitando i medici locali a non riferire dettagli ai media.

