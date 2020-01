Cristiano Ronaldo, imperatore di Instagram: primo a sfondare 200 milioni di follower

Cristiano Ronaldo è il primo personaggio pubblico a superare i 200 milioni di follower su Instagram. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato il nuovo record postando sul proprio profilo un video di ringraziamento in cui scorrono le immagini salienti della sua carriera. Dagli esordi con lo Sporting Lisbona, ai trionfi con Manchester United, Real Madrid, Juventus, fino al titolo europeo sollevato con il suo Portogallo.

"Wow 200 milioni!!! Grazie mille a tutti voi per condividere questa avventura insieme a me ogni giorno", ha scritto il fenomeno di Madeira che nel frame finale del video appare seduto su un trono dorato e nella mano sinistra lo scettro da re dei social network, capace di mettersi alle spalle superstar internazionali come la popstar Ariana Grande seconda e l'attore Dwayne 'The Rock' Johnson terzo. Per trovare il rivale di sempre, il fuoriclasse del Barcellona, Lionel Messi, bisogna scendere all'ottavo posto di questa particolare classifica, subito prima di Neymar nono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata