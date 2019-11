Cristiano Ronaldo: "Batterò tutti i record"

Meno dieci. Cristiano Ronaldo ha già cominciato il conto alla rovescia verso il prossimo record: quello di miglior marcatore all time con le nazionali. Il fuoriclasse di Madeira ha appena raggiunto quota 99 gol con la maglia dei lusitani dopo essere andato a segno nel match vinto 2-0 contro il Lussemburgo che ha consegnato alla squadra di Santos il pass per Euro 2020. Mentre i tifosi di casa cantavano "Messi, Messi", il cinque volte pallone d'oro insaccava il gol vittoria per il Portogallo, smorzando le polemiche dopo le due prestazioni deludenti con la maglia della Juventus, e metteva nel mirino un altro primato da frantumare. Gli mancano solo dieci reti per raggiungere il leader della classifica marcatori all time con le nazionali, il leggendario Ali Daei che con il suo Iran ha messo a segno ben 109 goal. Ma Cristiano è sicuro: "Batterò ogni record - ha dichiarato a Sky Sports -. Arriverà tutto naturalmente".

