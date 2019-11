Cr7 porta a cena la Juventus e chiama Pogba

Un gesto gentile, per ammorbidire quel clima di tensione che da qualche giorno aleggia su Torino. Cristiano Ronaldo avrebbe pensato di offrire una cena a tutti i compagni di squadra per chiarire dopo la rabbia per la sostituzione nel match con il Milan.

Secondo quanto riportato da Repubblica, è in programma per mercoledì l'incontro con il suo allenatore Maurizio Sarri per la ripresa degli allenamenti in vista del match di campionato contro l'Atalanta. Cr7 avrebbe già sentito alcuni compagni, organizzando la cena prima dell'incontro con la 'Dea' sabato 23 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo.

Intanto il portoghese avrebbe avuto un colloquio con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. L'indiscrezione arriva dai media britannici: i due avrebbero parlato anche delle potenziali prossime mosse del mercato bianconero. Cristiano Ronaldo avrebbe mostrato particolare gradimento per il nome di Paul Pogba, ex centrocampista bianconero ora al Manchester United con cui ha trovato diverse difficoltà a tornare sui suoi livelli.

L'operazione resta complessa e si potrebbe eventualmente concretizzare nella finestra estiva di calciomercato, ovvero a giugno 2020.

