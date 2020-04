CR7 e Georgina, allenamento di coppia a Madeira - Video

Cristiano Ronaldo, nonostante il dolce confino nell'isola di Madeira, a Funchal, non riesce davvero a stare fermo. Dopo aver battezzato la 'Living room cup', una sfida di addominali riservata ai professionisti della fatica, il fuoriclasse della Juventus ha deciso di tenersi in forma sfruttando le salite di Funchal e, più precisamente, della sua favolosa villa. Così, in compagnia di Georgina, CR7 si è prodotto in una serie di scatti per mettere a prova gambe e fiato. Un allenamento 'matrimoniale', ovviamente sotto lo sguardo attendo di un cellulare che ha ripreso questa insolita seduta di training per la gioia dei suoi milioni di follower. E non solo, anche per quelli di Georgina che, avvolta in un paio di leggins particolarmente aderenti, ha mostrato un'ottima forma fisica.

