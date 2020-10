Covid, falso positivo El Shaarawy

L'attaccante Stephan El Shaarawy, aggregato alla nazionale italiana, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il responsabile dell'area medica degli azzurri, il professor Andrea Ferretti, in seguito ai "tamponi eseguiti ieri sera all'arrivo a Bergamo da tutto il gruppo squadra". Il 'Faraone' "sta bene" ed è "in buone condizioni". "Si parla di tampone positivo, però si tratta di un tampone positivo a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo - ha aggiunto Ferretti - Come da protocollo tutto il gruppo squadra è stato nuovamente testato, e in particolare il giocatore ha anche eseguito un test sierologico che è risultato negativo".

Poco dopo sono arrivati però gli esiti di un secondo tampone, che era invece negativo: si tratterebbe quindi di un 'falso positivo'.

