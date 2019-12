Coupe de la Ligue: Psg fa poker a Le Mans e passa ai quarti

In Coppa di Lega francese vittoria del Psg per 4-1 in casa del Le Mans nella sfida valida per gli ottavi di finale. A segno Sarabia, Choupo-Moting, Mbappe e Di Maria per i parigini che avanzano ai quarti di finale. Per Le Mans non basta la rete di Manzala. Gli altri risultati: Lione-Tolosa 4-1; Amiens-Rennes 3-2; Brest-Bordeaux 2-0; Nantes-Strasburgo 0-1; Nimes-St.Etienne 1-2

Ecco il quadro dei quarti:

Lilla-Amiens (7/01, orario da definire)

Psg-Saint Etienne (7/01, orario da definire)

Lione-Brest (7/01, orario da definire)

Reims-Strasburgo (7/01, orario da definire)

