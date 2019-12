Corriere dello Sport titola "Black Friday": esplode la polemica

Dopo essere restato in silenzio per tutta la giornata Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter protagonista insieme a Chris Smalling della foto apparsa sulla prima pagina del 'Corriere dello sport' di giovedì 5 novembre dal titolo 'Black Friday' che ha suscitato diverse polemiche, ha voluto condannare attraverso Instagram il titolo: "Anziché concentrarsi sulla battaglia fra due squadre, il Corriere dello Sport presenta uno dei titoli piu' stupidi che abbia mai visto nella mia carriera. Cosi' si continua ad alimentare la negativita' e il tema del razzismo anziché parlare della bellissima partita che si giocherà a San Siro fra due grandi club. Voi del Corriere dello Sport dovreste fare un lavoro migliore. L'educazione è la chiave. Grazie a tutti i tifosi e agli altri giornalisti per avere evidenziato il supporto".

Anche il calciatore della Roma Chris Smalling, come Lukaku, ha voluto condannare attraverso i social il titolo del quotidiano sportivo: "Mentre avrei voluto trascorrere la giornata concentrato sulla grande partita con l'Inter, è importante riconoscere che quello che è successo era sbagliato e molto indelicato. Spero che gli editori coinvolti si prendano le proprie responsabilità e comprendano la potenza che hanno le parole e l'impatto che quelle parole possono avere. Un grande grazie alla Roma per il sostegno. Ora facciamo che la battaglia comincia, daje Roma".

