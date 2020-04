Coronavirus, Spadafora: Serie A? Potremmo seguire la Francia e chiudere campionato

"Sono in corso i contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc che ha presentato un protocollo. Proprio oggi ci sarà una serie di audizioni e a questo punto si capirà. Io ho sempre detto che la ripresa allenamenti non significa inizio campionato. Se non si vuole incertezza, significa intraprendere la stessa strada di Olanda e Francia. La decisione presa ieri dalla Francia è importante. Potremmo seguire la Francia, se quella dovesse diventare una linea europea. Io vedo il sentiero per ripresa del campionato di serie A sempre più stretto". Così il ministro Spadafora a Omnibus su La7.

Porte chiuse? "Se riprende il campionato sarà certo a porte chiuse. Ma il calcio coinvolge centinaia di persone che si spostano da una città , da una regione all'altra"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata