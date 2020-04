Spadafora: ok a ripresa allenamenti. Su campionati valutazioni in corso

"Dobbiamo ripartire perché lo sport è importante non solo come valore economico ma come valore sociale. Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la la prte degli allenamenti, mentre per quel che riguarda i campionati e la attività motoria all'aperto valuteremo insieme al comitato tecnico scientifico". Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora rispondendo al question time al Senato. "Ho chiesto che tutte le federazioni si esprimano in modo che si possano applicare protocolli sanitari per poter riprendere l'attività sportiva in sicurezza, venerdì riceverò l'esito di questo lavoro - ha aggiunto - Oggi invece incontrerò i rappresentanti della Figc e del mondo del calcio" al fine di valutare "prima del 4 maggio se saremo in grado di riaprire e cosa".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata