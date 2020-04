Spadafora: Governo stabilirà eventuale stop a serie A

"Bisogna lanciare un appello alla Lega: finiamola con polemiche e scontri. Il calcio deve essere leggerezza e gioco, deve dividere per il tifo e basta. Il comitato scientifico sta incontrando le varie parti per l'analisi del protocollo degli allenamenti. Se il protocolo troverà una sintesi, gli allenamenti riprenderanno e sarà una buona cosa per l'eventuale ripresa del campionato, viceversa sarà il governo a decretare per evidenti motivi di emergenza la fine del campionato. Ci assusmeremo noi questa responsabilità". Così il ministro Vincenzo Spadafora a 'Mi manda Raitre'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata