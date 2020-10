Coronavirus, Rinviata Genoa-Torino dopo i 15 positivi tra i rossoblu

La partita tra Genoa e Torino, valida per la terza giornata di Serie A, è stata rinviata. Il match era in programma sabato 3 ottobre, alle ore 18, al 'Ferraris'. Nella squadra rossoblu sono stati riscontrati 15 casi di positività al Covid, di cui 11 giocatori. Il match è stato rinviato "a data da destinarsi", ha comunicato la Lega Serie A dopo il Consiglio straordinario, sospeso ieri e ripreso oggi alle 13, chiamato a pronunciarsi sulla questione. Questa mattina il Genoa non ha lavorato al 'Signorini': la seduta, che doveva svolgersi a piccoli gruppi, è stata cancellata perché non è arrivato il via libera da parte dell'Asl3 di Genova.

