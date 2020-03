Coronavirus, Pogba si allena da casa con la maglia della Juve: omaggio a Matuidi positivo

Un piccolo percorso casalingo attrezzato per allenarsi durante l'epidemia. E' la scelta di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, che ha svelato il suo training su Instagram, non rinunciando a far sentire il suo affetto agli amici Blaise Matuidi e Albin Ekdal, entrambi positivi al coronavirus. Anzi, proprio in onore de giocatore bianconero, Pogba si allena con una maglia della Juventus. 'Quarantine PP Arena', aperto 24/7. Divertitevi a lavorare a casa, con mio fratello Lindelof. Supporto i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal, e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e in salute" le parole del giocatore.

"Lo so che i più sfacciati parleranno della casacca della Juventus - precisa - ma sto solo dando supporto ai miei amici: tutto qui, niente di più" precisa Pogba

