Coronavirus, Napoli: positivo anche Elmas

Il resto del gruppo è risultato negativo e può partire per Torino. Domenica sera il match con la Juve

Dopo Piotr Zielinski anche Elif Elmas ha contratto il coronavirus. Lo comunica il Napoli in un tweet spiegando che "durante l'elaborazione degli ultimi quattro tamponi è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas". Il resto del gruppo è risultato negativo e potrà partire per Torino in vista della sfida di domani sera contro la Juventus. Domenica mattina, prima della partita, la squadra di Gattuso dovrebbe fare un altro tampone, il quarto della settimana.

