Coronavirus, Messi: "Ok a taglio stipendi Barcellona del 70%"

Anche il Barcellona dice sì al taglio degli stipendi a causa dell'emergenza coronavirus. Lionel Messi, stella e capitano dei blaugrana, ha annunciato in un comunicato che i giocatori della prima squadra si decurteranno l'ingaggio del 70%. Lo riporta la stampa catalana. L'annuncio arriva dopo giorni di negoziati tra calciatori e club. La cifra risparmiata servirà anche per permettere agli altri dipendenti della società di poter incassare lo stipendio pieno.

"Prima di tutto vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare un ribasso degli stipendi, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che abbiamo sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluso molte volte che lo abbiamo fatto di nostra iniziativa". Così in un post su Instagram, il fuoriclasse argentino del Barcellona, Lionel Messi, nell'annunciare di aver accettato insieme ai compagni di squadra, come proposto dai club, un taglio degli stipendi. "Da parte nostra è arrivato il momento di annunciare che, a margine della decurtazione del 70% dei nostri stipendi durante lo stato d'allarme daremo un contributo in modo che i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando perdurerà questa situazione".

